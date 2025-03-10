Spor

Beşiktaş Taraftarından Zorbay Küçük Tepkisi

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BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇIYLA İLGİLİ TEPKİLER

Süper Lig’in 27. haftasının son maçında Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleşen bu karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlı taraftarlar, maçın hakemine yönelik protestolar gerçekleştirdi.

TARAFTARLARDAN HAKEM TEPKİSİ

Gaziantep FK oyuncusu Ogün Özçiçek’in ikinci sarı kartla oyundan atılmasını bekleyen Beşiktaşlı destekçiler, hakem Zorbay Küçük’e tepki gösterdi. Beşiktaş, Ciro Immobile’nin Bruno Viana’nın müdahalesi sonrasında penaltı beklerken, Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi. Bu durumda Beşiktaş taraftarları, “Derbide Türk hakem istemiyoruz!” ve “Futbolun katili Türk hakemleri” şeklinde tezahüratlarda bulunarak Türkiye Futbol Federasyonu’na mesajlarını iletti.

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