Beşiktaş Taraftarları Solskjaer’i Isıkladı!

BEŞİKTAŞ, EYÜPSPOR’U SON DAKİKA GOLÜYLE YENDİ

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. hafta maçında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleşen bu müsabakada ev sahibi ekip, 90+6. dakikada bulduğu golle galip geldi. Beşiktaş, yıldız futbolcusu Rafa Silva’nın son anlarda attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.

TEKNİK DREKTÖR SOLSKJAER’İN TEPKİSİ

Maçın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarları selamlamak üzere tribünlere yöneldi. Ancak Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, deneyimli çalıştırıcıyı ıslıklayarak protestoda bulundu.