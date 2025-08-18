Spor

Beşiktaş Taraftarları Solskjaer’i Isıkladı!

besiktas-taraftarlari-solskjaer-i-isikladi

BEŞİKTAŞ, EYÜPSPOR’U SON DAKİKA GOLÜYLE YENDİ

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. hafta maçında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleşen bu müsabakada ev sahibi ekip, 90+6. dakikada bulduğu golle galip geldi. Beşiktaş, yıldız futbolcusu Rafa Silva’nın son anlarda attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.

TEKNİK DREKTÖR SOLSKJAER’İN TEPKİSİ

Maçın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarları selamlamak üzere tribünlere yöneldi. Ancak Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, deneyimli çalıştırıcıyı ıslıklayarak protestoda bulundu.

ÖNEMLİ

Dünya

Kütüphaneye 82 Yıl Sonra Kitap İade Edildi

Teksas'taki San Antonio Halk Kütüphanesi'nden 1943'te ödünç alınan kitap, 82 yıl sonra iade edildi.
Spor

Beşiktaş Taraftarları Ole Gunnar Solskjaer’i Islıkla Karşıladı!

Beşiktaş'a galibiyet getiren Eyüpspor maçında, bazı taraftarlar teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i tribünlerde ıslıkla protesto etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.