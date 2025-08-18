Beşiktaş Taraftarları Solskjaer’i Islıkla Karşıladı!

BEŞİKTAŞ VE EYÜPSPOR MAÇI

Beşiktaş, Süper Lig’deki ikinci hafta mücadelesinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleşen bu çekişmeli müsabakada kazanan, son dakikada gelen golle ev sahibi ekip oldu. Siyah-beyazlılar, Rafa Silva’nın 90+6. dakikada attığı golle rakibini 2-1’lik skorla mağlup ediyor.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Maçın sona ermesinin ardından, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tribünlere giderek Beşiktaş taraftarlarını selamladı. Fakat, bazı Beşiktaşlı taraftarlar, deneyimli teknik adamı ıslıklayarak tepki gösteriyor.