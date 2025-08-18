Spor

Beşiktaş Taraftarları Solskjaer’i Islıkla Karşıladı!

besiktas-taraftarlari-solskjaer-i-islikla-karsiladi

BEŞİKTAŞ VE EYÜPSPOR MAÇI

Beşiktaş, Süper Lig’deki ikinci hafta mücadelesinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleşen bu çekişmeli müsabakada kazanan, son dakikada gelen golle ev sahibi ekip oldu. Siyah-beyazlılar, Rafa Silva’nın 90+6. dakikada attığı golle rakibini 2-1’lik skorla mağlup ediyor.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Maçın sona ermesinin ardından, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tribünlere giderek Beşiktaş taraftarlarını selamladı. Fakat, bazı Beşiktaşlı taraftarlar, deneyimli teknik adamı ıslıklayarak tepki gösteriyor.

ÖNEMLİ

Spor

Beşiktaş Taraftarları Ole Gunnar Solskjaer’i Islıkla Karşıladı!

Beşiktaş'a galibiyet getiren Eyüpspor maçında, bazı taraftarlar teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i tribünlerde ıslıkla protesto etti.
Spor

Fenerbahçe – Benfica Maçı Hakemi Belli

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçında Benfica ile karşılaşacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.