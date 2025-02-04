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Spor

Beşiktaş, Trento’yu Evinde Ağırlayacak

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BEŞİKTAŞ FİBABANKA, İTALYAN EKİBİ AĞIRLAYACAK

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. hafta karşılaşmasında 5 Şubat Çarşamba günü İtalya’nın Dolomiti Energia Trento takımını konuk ediyor. Müsabaka, Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de başlayacak.

GRUPTAKİ DURUM VE HEDEFLER

Bahçeşehir Koleji’nin liderliği garantilediği grupta, 17 maç sonucunda 9 galibiyet ve 8 yenilgi ile Beşiktaş Fibabanka, son hafta öncesinde 5. sırada yer alıyor. Takım, bu önemli karşılaşmayı kazanarak sıralamada daha yukarı çıkmanın peşinde.

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