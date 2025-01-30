Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Twente Deplasmanında

MAÇ HAZIRLIKLARI VE TARAFTAR BEKLENTİLERİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son grup maçında bu akşam Hollanda’nın Twente takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. Yüksek oran farklarıyla Misli’de oynanacak olan bu mücadele, Beşiktaş’ın Avrupa’daki şansını artırmak için kritik bir öneme sahip. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, deplasmanda galip gelerek play-off biletini almayı hedefliyor. Maç, bu akşam Twente Stadı’nda 23.00’te başlayacak ve Polonyalı hakem Szymon Marciniak tarafından yönetilecek.

MUHTEMEL 11’LER

Twente’nin muhtemel 11’i: Unnerstall, Lagerbielke, Hoorenbeeck, Rooij, Eddine, Kjölö, Steijn, Vlap, Sadilek, Wolfswinkel, Rots.

Beşiktaş’ın muhtemel 11’i: Mert, Svensson, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Musrati, Rashica, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Immobile.

İSTATİSTİKLER

Beşiktaş’ın bu sezon Avrupa kupalarındaki 9 maçında 2.5 gol barajı 8 kez aşıldı ve 6 maçta 3.5 gol üstü skor görüldü. Bu maçlarda 7’sinde de her iki takım tarafından goller kaydedildi. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki 13 maçının 10’unda ilk yarıda gol atmayı başardı. Öte yandan, Twente’nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki 7 maçında sadece 1 galibiyeti bulunuyor ve 5 bu karşılaşma 2.5 gol altı sonuçlandı. Türk takımlarıyla oynadıkları 9 maçta 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Athletic Bilbao karşısında elde ettiği galibiyetle son maça umutlu bir şekilde girdi. Eğer bu akşam Twente’yi yenerse, Avrupa’daki ilk 24 içinde yer almayı başaracak. Twente, Malmö ile oynadığı maçla beraber organizasyondaki ilk galibiyetini almıştı. Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor ve yüksek ihtimalle gollü bir mücadele bekleniyor.

BET ORANLARI

Misli’de yapılan analizlerde, bu maça yönelik Beşiktaş için 3.10 yerine 3.36 oran sunulurken, beraberlik oranı 3.63 olarak gösteriliyor. Twente’nin kazanma oranı ise 1.73 yerine 1.79 olarak belirlendi. Bu oranlar zamanla değişiklik gösterebilir.

BEŞİKTAŞ’IN AVUÇTAKİ ŞANSI

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi tarihindeki 252. mücadelesini verecek. Oyuncuları toplamda 10 gol atarken, 14 kez de fileleri havalandırmış durumdalar. Beşiktaş, bu sezon Avrupa’da sadece bir maçta gol yemedi. Bu karşılaşma, 1-0’lık skorla Olimpik Lyon’a karşı alınmıştı.

TWENTE’DE DİKKAT ÇEKEN OYUNCULAR

Twente’de dikkat edilmesi gereken isimlerden biri, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Sem Steijn. Bu sezon 28 maçta 18 gol ve 5 asistle takımına katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER

Beşiktaş’ta karşılaşmada forma giyemeyecek 4 oyuncu bulunuyor. UEFA listesinde yer almayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain’nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç da mücadelede yer alamayacak.

SON DURUM VE İHTİMALLER

Beşiktaş, Twente’ye karşı galip gelmesi halinde play-off turuna yükselebilir. Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da takıma tura yükselebilme şansı var. Kaybettiği takdirde, diğer karşılaşmalara bağlı olarak yoluna devam etme ihtimali bulunuyor.