Beşiktaş Ürünü İçin Toplatma Kararı!

YENİ ÜRÜNLER GÜVENLİK NEDENİYLE TOPLATILIYOR

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne yeni ürünler ekledi. Bu ürünlerden biri de Beşiktaş’ın resmi mağazası Kartal Yuvası’nda satılan bir sweatshirt. Bakanlık, bu sweatshirt hakkında toplatma kararı aldı. Toplatma kararının gerekçesi olarak, sweatshirtün güvenlik standartlarına uymadığı belirtildi. Ayrıca, sweatshirtün boğulma riski yaratabileceği aktarıldı. Bakanlık, “Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1: ‘Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir.’ Maddesine Aykırılık.” ifadesine yer verdi.

GÜBİS HAKKINDA BİLGİ

Türkiye’de, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda güvensizliği tespit edilen ürünlerin tüketicilere aktarılması amacıyla oluşturulan GÜBİS 2018 yılında devreye girdi. Bu sistem, 9 bakanlık ve kamu kurumunun iş birliğiyle yönetiliyor. Tüketiciler, “www.guvensizurun.gov.tr” ve “www.gubis.gov.tr” adreslerinden bu sisteme erişebiliyor. Alışveriş yapmadan önce sistemi kontrol ederek bu bilgileri dikkate almak, tüketicilere büyük fayda sağlıyor. GÜBİS üzerinden, güvensiz olarak belirtilen ürünlerin bilgilerine, fotoğraflarına ve iktisadi işletmecilere dair verilere ulaşmak mümkün.