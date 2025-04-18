“Beşiktaş Ürünü Toplatıldı!”

YENİ ÜRÜNLER GÜBİS’E EKLENDİ

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne yeni ürünler dahil oldu. Bu ürünlerden biri, Beşiktaş’ın resmi mağazası Kartal Yuvası’nda satılan bir sweatshirt. Bakanlık, siyah-beyazlıların resmi ürünü için toplatma kararı aldı. Toplatma kararının gerekçesi, sweatshirtün güvenlik standartlarına uygun olmaması olarak gösteriliyor. Sweatshirtün boğulma riskine yol açabileceği ifade ediliyor. Bakanlık yaptığı açıklamada, “Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1: ‘Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir.’ maddesine aykırılık.” sözlerine yer verdi.

GÜBİS HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye’de toplamda 9 bakanlık ve kamu kurumu tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeleri neticesinde, güvensizliği tespit edilen ürünlerin tüketicilere bir platformdan ulaşmasını sağlamak amacıyla Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) 2018 yılında faaliyete geçti. Bu sisteme erişim, “www.guvensizurun.gov.tr” ve “www.gubis.gov.tr” web siteleri aracılığıyla sağlanabiliyor. Bu bağlamda, tüketiciler alışveriş yapmadan önce bu sistemi kontrol ederek ürün seçimlerinde önemli bilgiler elde edebiliyorlar. Sistem üzerinden, güvensiz olarak değerlendirilen ürünlere ait bilgilere, fotoğraflara ve iktisadi işletmecilere ilişkin verilere ulaşmak mümkün.