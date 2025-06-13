Beşiktaş, Zambo Anguissa’ya Teklif Yaptı

BEŞİKTAŞ TRANSFER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız veriyor. Siyah-beyazlı takımın gündeminde, İtalya Serie A’dan Napoli’nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Zambo Anguissa yer alıyor. beIN Sports’un haberine göre, Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcu için Napoli’ye 10 milyon Euro’luk resmi bir teklif sundu, ancak bu teklif İtalyan kulübü tarafından olumsuz yanıt aldı.

KONTROLÜ ELİNDEN BIRAKMIYOR

Napoli’nin ret cevabına rağmen, Beşiktaş’ın transferden vazgeçmediği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, Anguissa’yı kadrosuna katmak için yeni bir teklif paketi üzerinde çalışıyor. İtalyan medyasından Matteo Moretto, Napoli’nin Anguissa için 20-25 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğunu ifade ederken, Beşiktaş’ın alternatif ödeme planları oluşturduğuna dikkat çekti. Anguissa’nın Beşiktaş ve Süper Lig’e sıcak baktığı bilgisi, siyah-beyazlıların elini güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.