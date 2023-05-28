Beşiktaş’a güzel haber

Süper Lig’de heyecan sürerken Beşiktaş’a başkandan transfer onayı çıktı. Siyah-beyazlı ekip, Andrei Ivan’a teklif götürecek.

Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlamak isteyen Beşiktaş’ta, gözler bir yandan da transfer çalışmalarında. Bu doğrultuda Kartal’a transferde müjdeli bir haber geldi. Siyah beyazlıların ilgilendiği yıldıza transfer izni çıktı.

Süper Lig’de ikincilik şansı süren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Prosport kaynakları, Beşiktaş’ın gelecek sezonun planlarına uyan bir futbolcu olduğuna kendilerini ikna eden Craiova’nın kaptanı Andrei Ivan için resmi bir teklifte bulunacağını iddia etti.

Fotomaç’ın haberine göre Craiova Başkanı Mihai Rotaru’nun, Andrei Ivan’ın ayrılmasına, eğer teklif kulübün iddialarını karşılayacak bir teklif olacaksa karşı çıkmayacağı belirtildi.

26 yaşındaki Ivan, bu sezon çıktığı 42 maçta 17 gol atarken 4 de asist yaptı.

Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Ivan, Romanya Milli Takımı’nın formasını 17 karşılaşmada terletti ve 1 gole imzasını attı.