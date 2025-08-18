Beyaz Saray’da Barış Zirvesi Gerçekleşiyor

TRUMP, ZELENSKİ VE AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa’nın önde gelen liderleriyle bir araya geliyor. Trump yönetimi, savaşın dördüncü yılına girmesiyle birlikte Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşması sağlama çabalarını sürdürüyor. NATO müttefiki ülkelerin liderleri, öğle saatlerinde Beyaz Saray’a gelmeye başlamış durumda. Toplantıya İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılacak.

ABD BORSALARI DÜŞÜŞTE

ABD borsaları, güne hafif bir kayıpla başlamışken, son iki haftayı artışla kapatmasının ardından ana endekslerin hepsi düşüşte. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cuma günü Alaska’nın Anchorage kentinde yaklaşık üç saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti. Ancak bu görüşme, ABD başkanının istediği ateşkesle sonuçlanmamıştı. Zelenski, Trump’a barışa yönelik çabaları için teşekkür etti.

ZELENSKİ’DEN TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kısa bir konuşma yaparak Trump’a savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları için teşekkürlerini iletti. Ayrıca First Lady Melania Trump’ın katkılarına da değinerek, First Lady’nin Putin’e Ukraynalı çocukların huzur içinde yaşaması için bir mektup yazdığını belirtti. Zelenski, “Çocuklarımız hakkında Putin’e bir mektup gönderdi” dedi.

TRUMP’TAN İLERLEME VURGUSU

Trump, Oval Ofis’te Zelenski ile yaptığı görüşmeye dair kısa bir değerlendirme yaptı. “Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın bizimle birlikte olması bir onur” diyen Trump, “Bence birçok açıdan ilerleme kaydediliyor — hem de oldukça önemli ilerlemeler” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Putin ile yapılan görüşmeden “bir şeyler çıkma ihtimalinin” bulunduğunu söyleyerek, “Bugünkü görüşme çok önemli” ifadesini kullandı.

ZELENSKİ BEYAZ SARAY’DA

Zelenski, Beyaz Saray’a gelerek Trump ile buluştu. Trump, Ukraynalı liderin omzuna dokundu ve ikili kısa sürede içeri girdi.