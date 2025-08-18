Beyaz Saray’da tarihi zirve gerçekleşti

TRUMP’IN ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray Oval Ofis’teki görüşmesi sona erdi. Trump, Zelenski ile yaptığı görüşmeden sonra bazı açıklamalarda bulundu. Trump, “Bugün Putin ile de görüşeceğim, 3 taraflı bir görüşme üzerine çalışacağız, 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük görüşme bu” dedi. NATO Sekreteri’nin toplantıda bulunmasından memnun olduğunu ifade eden Trump, “Almanya’da çok saygıdeğer. Finlandiya Devlet Başkanı da iyi bir iş çıkardın, bu başarıya çok katkın oldu” şeklinde konuştu. Diğer AB liderlerinin de temaslarına vurgu yaptı.

PUTİN VE ZELENSKİ SAVAŞI PUNTA EDİYOR

Trump, kritik açıklamalarını devam ettirerek, “Bugün her şeyin iyi gideceğini düşünüyoruz. Savaşı bitirmesi konusunda bir şansımız olduğuna inanıyorum” diyerek insanların yaşadığı kayıplara dikkat çekti. “Putin de bu savaşın bitmesini istediğini biliyorum. Benim savaşım değil, Biden’ın savaşı” diyen Trump, uzun vadeli bir barış hedeflediklerinin altını çizdi. Ayrıca, ateşkesin stratejik olarak ilgili taraflar için avantajlar sağlayabileceğini belirtti.

ZELENSKİ: SAVAŞ SONA ERMELİDİR

Beyaz Saray’daki görüşme öncesinde Zelenski, Rusya’nın savaşta başlatıcı olduğunu belirtirken, Putin’in kesinlikle “ödüllendirilmemesi” gerektiğini savundu. “Sivilleri güvenlik altına almaya çalışıyoruz. ABD bize destek olmaya çalışıyor. Öncelikle ateşkese ihtiyaç var” diyen Zelenski, Rusya’nın eylemlerine ilişkin ciddi endişeler taşıdığını aktardı. Savaşın durması gerektiğini vurgularken, Avrupalı liderlerin de bu konuda güçlü bir arzu içinde olduğunu ifade etti.

TRUMP VE ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Zelenski, Trump ile görüşmesi öncesinde Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi. Bu toplantının “çok ciddi” olduğunu belirten Zelenski, barış konusunun sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için önemli olduğunu ifade etti. Rusya’nın saldırılarının sürdüğünü bildiren Zelenski, “Rusya ancak güç yoluyla barışa zorlanabilir ve Başkan Trump bu güce sahip” diyerek, barışı sağlamaya kararlı olduklarını kaydetti. Trump ile Zelenski arasında gerçekleştirilecek bu görüşmede, Ukrayna’ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi konularının da ele alınması bekleniyor.