Beyaz Saray’da Teknoloji Yemeği: Elon Musk Yok

ABD BAŞKANI TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN YÖNETİCİLERİNİ AĞIRLADI

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin önde gelen teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticilerini Beyaz Saray’daki akşam yemeğinde bir araya getirdi. Geçtiğimiz hafta yenilenen Beyaz Saray Gül Bahçesi’nde düzenlenen bu özel yemeğe, First Lady Melania Trump da katıldı. Davetliler arasında Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, Apple CEO’su Tim Cook, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve OpenAI CEO’su Sam Altman yer aldı.

YEMEKTE ELON MUSK YOKTU

Tesla ve SpaceX’in sahibi olarak bilinen Elon Musk, Trump’a yakınlığıyla tanınmasına rağmen yemekte bulunmadı. Trump, yapmış olduğu konuşmada, yapay zeka alanındaki yatırım ve gelişmelere övgüde bulundu. ABD’nin bu alanda Çin’in önünde olduğunu ifade etti.

TEKNOLOJİ LİDERLERİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Akşam yemeğinde söz alan teknoloji yöneticileri, Trump’a destek verdikleri ve teknoloji yatırımları konusundaki katkıları dolayısıyla teşekkür ettiler. Ayrıca yapay zeka alanındaki yeni yatırımlarını da gündeme getirdiler. Yemek için önceden basına kapalı olarak planlandığı bildirilmişti ancak programın kısa bir süre kala basına açılmasıyla Trump ve teknoloji liderlerinin bir arada görüntüleri ortaya çıktı.

“TEKNOLOJİYİ KOPYALAYABİLİRİLER AMA BİZİM GİBİ YAPAMAZLAR”

Trump, “En zeki insanlara ve en iyi teknolojiye sahip olduğumuzu kabul ediyorlar. Kopyalayabilirler, ancak bizim gibi yaratamazlar.” diyerek ülkenin teknoloji gücünü vurguladı.

TRUMP VE MARK ZUCKERBERG ARASINDAKİ DİYALOG

Yemekte bir muhabirin “ifade özgürlüğü” ile ilgili sorusu üzerine Trump, Facebook’un kurucusu ve Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’e döndü ve “Bu siyasi kariyerinizin başlangıcı.” şeklinde bir yorumda bulundu. Zuckerberg ise gülerek “Hayır değil.” diye cevapladı.

DAVETLİ LİSTESİNDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Yemeği katılan diğer önemli isimler arasında Google CEO’su Sundar Pichai, Oracle CEO’su Safra Catz, Blue Origin CEO’su David Limp, Micron Technology CEO’su Sanjay Mehrotra, OpenAI Başkanı Greg Brockman, Microsoft CEO’su Satya Nadella, Sacramento Kings sahibi Vivek Ranadive, Palantir Teknoloji Sorumlusu Shyam Sankar, Meta’nın baş yapay zeka sorumlusu Alexandr Wang ve AMD CEO’su Lisa Su da yer aldı.