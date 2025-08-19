Beyaz Saray’daki Fotoğraf: Gerçek mi?

TOPLANTI GÜN DEMDE

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa’nın liderleriyle Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği toplantı, dünya gündeminin önemli konularından biri haline geldi. Bu kritik zirvenin, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirebilir mi sorusu tartışılırken, toplantıya dair bazı anlar kafalarda soru işaretleri bıraktı. Bu anlardan biri, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf oldu. Görselde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer altı Avrupalı liderin, Trump’ı beklerken yan yana oturdukları görülüyor.

GÖRSELDEKİ TUTARSIZLIKLAR

Fotoğrafın, liderlerin Trump ile görüşmek için sıralarını beklediği iddia edildi. Ancak, görüntüye yakından bakıldığında bazı tutarsızlıklar hemen dikkat çekiyor. Macron’un yanındaki bir sandalyede, bir çift bacak görünmesine rağmen üst vücut görünmüyor. Ayrıca fotoğrafın içinde yer alan üç kadından, Trump ile yapılan toplantıya katılan sadece iki kadın lider bulunmaktaydı: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni. Görüntüdeki kadınların giydiği kıyafetler de, toplantı sırasında Beyaz Saray’da çekilen resmi fotoğraflarla uyum göstermiyor.

SAHTE FOTOĞRAF AÇIKLAMASI

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu fotoğrafı resmi olarak yalanlamakta. Ajans, “sahte” yazılı bir damga ekleyerek, “ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için gelen Avrupalı liderlerin Oval Ofis yakınında sıraya dizilmiş olarak beklediklerini gösteren sahte bir fotoğraf internette yayılıyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Ukrayna ajansı, Rus propaganda ağlarının bu yapay zeka ile üretilmiş fotoğrafı oluşturup yaymakla suçlandığını belirtti ve “Gerçekte bu fotoğraf yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş ve Rus propagandası tarafından Avrupa liderlerini itibarsızlaştırmak ve müzakere sürecine katılımlarının önemini azaltmak için yayılmaktadır” ifadelerini kullandı.