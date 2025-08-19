Beyaz Saray’daki Fotoğraf: Gerçek mi Sahte?

TOPLANTININ GÜNDEMİ VE FOTOĞRAFLARIN SİZİ BİLİNLİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa liderleriyle Beyaz Saray’da düzenlediği toplantı dünya çapında büyük bir ilgiyle karşılandı. Kritik zirvenin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirip erdirmeyeceği üzerine tartışmalar sürerken, toplantıya dair bazı anlar kafalarda çeşitli soru işaretleri bırakıyor. Bu detaylardan biri, sosyal medyada yayılan bir fotoğraf oldu. Paylaşılan bu görselde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer altı Avrupalı liderin, Trump’ı koridorda beklerken yan yana oturduğu görülüyor.

ŞAŞIRTAN DETAYLAR

Bu fotoğrafla ilgili bazı tutarsızlıklar dikkat çekiyor. Macron’un yanında görülen bir sandalyede, yalnızca bir çift bacak yer alıyor, ancak üst vücut görünmüyor. Ayrıca görüntüde yer alan üç kadın lider bulunmasına rağmen, toplantıda yalnızca iki kadın lider vardı: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni. Fotoğraftaki kadınların kıyafetleri de, Beyaz Saray’daki resmi görüntülerdeki elbiselerle örtüşmüyor.

SOSYAL MEDYADA SAHTECİLİK İDDİALARI

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu fotoğrafı resmi olarak yalanladı. Ajans, “ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için gelen Avrupalı liderlerin Oval Ofis yakınında sıraya dizilmiş olarak beklediklerini gösteren sahte bir fotoğraf internette yayılıyor” yazan bir damga ile fotoğrafı işaretledi. Ukrayna ajansı, Rus propaganda ağlarını yapay zeka ile üretilmiş bu fotoğrafı yaymakla suçladı ve “Gerçekte bu fotoğraf yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş olup, Rus propagandası tarafından Avrupa liderlerini itibarsızlaştırmak ve müzakere sürecine katılımlarının önemini azaltmak için yayılmaktadır” ifadelerini kullandı.