Beyaz Saray Fotoğrafı: Gerçek mi Sahte?

ABD BAŞKANI TRUMP’IN ZİRVE TOPLANTISI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa liderleriyle Beyaz Saray’da yaptığı toplantı, uluslararası gündemi etkisi altına alıyor. Bu kritik zirvenin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirip erdiremeyeceği tartışılırken, toplantıdan bazı anlar sosyal medyada soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Özellikle paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekiyor.

VÜCUTSUZ BACAKLAR GÖRÜNTÜSÜ

Sosyal medyada yayılan fotoğrafta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer altı Avrupalı liderin, Trump’ı beklemek üzere yan yana oturdukları görülüyor. Ancak bu görüntüde tuhaflıklar göze çarpıyor. Macron’un yanındaki bir sandalyede görülen bacak, üst vücut olmadan yer alıyor. Ayrıca toplantıya katılan kadın lider sayısı ile fotoğraftaki kadın sayısı arasında da çelişki var. Trump ile görüşen iki kadın lider bulunuyordu: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni. Fakat görüntüdeki kadınların kıyafetleri ile zire sırasında çekilen Beyaz Saray fotoğraflarındaki resmi kıyafetler de uyuşmuyor.

SAHTE FOTOĞRAF AÇIKLAMASI

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu fotoğrafı resmen yalanladı. Ajans, görüntüye “sahte” ibaresinin eklendiği bir damga basarak, “ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için gelen Avrupalı liderlerin Oval Ofis önünde sırayla beklediğini gösteren sahte bir fotoğraf internette dolaşıyor” açıklamasında bulundu. Ukrayna ajansı, Rus propaganda şebekelerini bu yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğrafı üretmekle ve yaymakla suçlayarak, “Aslında bu fotoğraf yapay zeka kullanılarak oluşturulmaktadır ve Rus propagandası tarafından Avrupa liderlerini itibarsızlaştırmak adına yayılmaktadır” ifadelerini kullandı.