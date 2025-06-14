Dünya

Beyaz Saray, T. Trump ve N. Netanyahu

beyaz-saray-t-trump-ve-n-netanyahu

GÖRÜŞME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail ve İran arasındaki gerilime dair son durumu görüştüğünü belirtti. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Netanyahu arasında bir telefon konuşmasının gerçekleştirildiğini aktardı.

GERİLİMİN NEDENLERİ ÜZERİNE

Görüşmede, İsrail’in İran üzerindeki saldırılarının başlaması ve İran’ın bu saldırılara verdiği karşılık ile iyice tırmanan gerilimin ele alındığı kaydedildi. Söz konusu görüşmenin içeriği hakkında detaylı bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Beyaz Saray, T. ve N. Görüştü

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek ikili ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Dünya

İran, İsrail’e Sert Cevap Verecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'e yönelik saldırıların ardından itidal çağrılarını kabul etmediğini belirterek, ülkesinin sert bir yanıt verileceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.