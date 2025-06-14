Beyaz Saray, T. Trump ve N. Netanyahu

GÖRÜŞME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail ve İran arasındaki gerilime dair son durumu görüştüğünü belirtti. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Netanyahu arasında bir telefon konuşmasının gerçekleştirildiğini aktardı.

GERİLİMİN NEDENLERİ ÜZERİNE

Görüşmede, İsrail’in İran üzerindeki saldırılarının başlaması ve İran’ın bu saldırılara verdiği karşılık ile iyice tırmanan gerilimin ele alındığı kaydedildi. Söz konusu görüşmenin içeriği hakkında detaylı bir açıklamanın yapılması bekleniyor.