Beyaz Saray: Toplantıda Üçüncü Kişi Olmayacak

GÖRÜŞME YERİ VE TARİHİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki beklenen görüşme, Beyaz Saray’ın Salı günü yaptığı açıklama ile Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleşecek. İki liderin üst düzey diplomatik buluşması, daha önce Beyaz Saray yetkilileri tarafından doğrulanarak Cuma günü gerçekleştirilecek.

ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ KATILMAYACAK

Beyaz Saray, Putin ile Trump arasındaki görüşmeye üçüncü bir kişinin katılmayacağını da duyurdu. Yine, bu buluşmanın “başkan için bir dinleme çalışması” olacağını ve hızlı bir Rusya-Ukrayna ateşkesi beklenmemesi gerektiğini belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, toplantıda yalnızca savaşın bir tarafının var olacağına dikkat çekerek, “Savaşın nasıl sona erdirilebileceğini daha net anlamak istiyor” ifadesini kullandı.

GÖRÜŞMELERİN GELECEĞİ

Trump’ın Putin ile baş başa görüşeceği, ilerleyen dönemlerde Rusya’ya da gidebileceği ifade edildi. Trump, Zelenski’nin ileride Putin ile yapılacak başka bir toplantıya davet edilebileceğine dair yorumda bulundu. Bu durum, iki lider arasındaki ilişki ve olası gelişmelerin önemini artırıyor.