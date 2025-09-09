Beyaz Saray, Trump’ın Mektuplarını Yalanladı

TRUMP’A AİT DOĞUM GÜNÜ MEKTUBU İDDİASI

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Trump’ın yalanladığı bir doğum günü mektubunun, ABD Başkanı tarafından Epstein’a gönderildiği iddiasında bulundu. Mektubun, 2003 yılında Epstein’ın doğum günü için hazırlanmış hediye paketinin bir parçası olarak gönderildiği öne sürüldü.

Mektupta Trump’ın İmzası Bulunuyor

Trump’ın adının ve imzasının bulunduğu mektubun, el çizimi gibi görünen bir kadın silueti ile çerçevelenmiş bir metin içerdiği ifade edildi. Mektubun içeriğinde, Trump’ın Epstein’a hitaben, “Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim.” dediği iddia edildi.

Trump İddiaları Reddetti

Trump, mektup hakkında haber yapan bir gazete hakkında 10 milyar dolarlık dava açarak tüm iddiaları reddetti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bu mektupla ilgili hükümlerinin doğru olmadığını belirtti.

Leavitt: Trump’ın İmzalamadığı Çok Açık

Leavitt, gazetenin “Doğum Günü Kartı” hikayesinin yanlış olduğunu kanıtladığını savunarak, “Başından beri söylediğim gibi, Başkan Trump’ın bu resmi çizmediği ve imzalamadığı çok açık.” ifadesini kullandı.

Yalan Haber Dedi

Leavitt, haberi yazan muhabirin Beyaz Saray’a yanıt vermek için yeterli zaman bırakmadığını, Trump’ın hukuk ekibinin davayı “agresif” bir şekilde takip etmeye devam edeceğini belirtti ve haberi “yalan haber” olarak nitelendirdi.

Vance: Kimse Bu Saçmalığa Kanmıyor

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Leavitt’in paylaşımını alıntılayarak, Demokratların bu konu hakkında uzun süre sessiz kaldığını ve “Epstein’ı veya Epstein’ın kurbanlarını” umursamadığını ifade etti. Vance, Demokratların Trump’ı karalamak için “başka bir sahte skandal uydurmak” istediğini belirterek, “Kimse bu saçmalığa kanmıyor.” dedi.