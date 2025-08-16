Beyaz Saray, Trump-Putin Fotoğrafı Paylaştı

KRİTİK GÖRÜŞME ALASKA’DA GERÇEKLEŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’nın Anchorage kentinde önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden önce Trump, uçağından indikten sonra Putin’i karşıladı ve karşılıklı jestlerin ardından ikili aynı makam aracına binerek görüşme salonuna geçti.

BARIŞIN PEŞİNDE TEMALI ZİRVE

Beyaz Saray, ABD merkezli sosyal medya platformundan Trump ve Putin’in zirvesinin başlamasından kısa bir süre sonra paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, iki liderin zirve başlamadan önce gülümseyerek çektirdiği fotoğrafa yer verildi. Fotoğrafın altına “Barışın Peşinde” ifadesi ve ABD ile Rusya bayraklarının emojileri eklendi.

HAVAALANINDA TARİHİ ANLAR

Beyaz Saray, ayrıca Trump ve Putin’in havalimanında birbirlerini selamladıkları anı, üzerinde “Alaska 2025” yazılı bir platformda çektirdikleri bir fotoğrafla paylaştı. Bu paylaşımda “Başkan Donald J. Trump ve Başkan Vladimir Putin ile Alaska’da tarihi zirve” denildi. Görüşmede Trump’a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin’e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik ediyor.

Ateşkes Sözleri

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, “Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım.” ifadesini kullanmıştı. Trump, Alaska’daki görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı’nı durduracak bir formül çıkmaması durumunda Rusya’ya yaptırım uygulanacağını yinelemişti.