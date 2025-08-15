Beyaz Saray, Trump-Putin Zirvesi Paylaştı

KRİTİK GÖRÜŞME ALASKA’DA GERÇEKLEŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde, Trump, havaalanında uçağından indikten sonra Putin’i karşıladı. İki lider, karşılıklı jestlerin ardından aynı araç ile görüşme salonuna doğru yola çıktı.

ZİRVE “BARIŞIN PEŞİNDE” TEMASIYLA BAŞLADI

Beyaz Saray, Trump ve Putin’in Alaska’nın Anchorage kentindeki zirvesinin ardından, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, liderlerin birlikte çekilen gülümseyen fotoğrafıyla beraber, zirvenin teması olarak “Barışın Peşinde” ifadesi ve ABD ile Rusya bayraklarının emojileri yer aldı.

TARİHİ ZİRVENİN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Beyaz Saray, Trump ve Putin’in havaalanına iniş yaptıklarında selamlaştıkları anı da paylaştı. Bu fotoğrafın altında, “Başkan Donald J. Trump ve Başkan Vladimir Putin ile Alaska’da tarihi zirve” ifadesi bulunuyor. Görüşmeye Trump’a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin’e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik ediyor.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, “Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım.” dedi. Trump, Alaska’daki zirvede, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı durduracak bir çözüm sağlanmaması halinde Rusya’ya yaptırım uygulayacağını yineledi.