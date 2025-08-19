Beyaz Saray Zirvesinden 4 Kritik Sonuçlar

KRİTİK BEYAZ SARAY ZİRVESİ SONUÇLANDI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla gerçekleştirilen kritik Beyaz Saray zirvesi tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Toplantıda öne çıkan dört temel madde belirlendi.

GÜVENLİK GARANTİLERİNE YÖNELİK ADIMLAR

Anlaşmaya yönelik önemli bir adım olarak, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna için güvenlik garantileri sağlama sözü verdi. İngiliz Sky News’ün haberine göre Trump, Ukrayna’ya belirli formlarda güvenlik garantileri sunulacağını söyledi, ancak bunların Amerikan askerlerini kapsayıp kapsamadığını netleştirmedi. Trump ayrıca, “Sanırım Avrupa ülkeleri bu yükün çoğunu üstlenecek. Biz onlara yardım edeceğiz ve bunu çok güvenli hale getireceğiz” ifadesini kullandı. Avrupalı liderler, bu açıklamaları olumlu karşıladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ülkelerin NATO’nun 5. Maddesi benzeri güvenlik garantileri oluşturduklarını belirtti. Emmanuel Macron ise, “Güvenlik garantilerinden bahsederken tüm Avrupa kıtasının güvenliğinden söz ediyoruz” dedi ve Ukrayna’nın uzun vadede “güvenilir” bir orduya ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

ATEŞKES YERİNE BARIŞ ANLAŞMASI VURGUSU

Trump, Ukrayna’da bir ateşkesin gereksiz olduğunu, çünkü Ukrayna ve Rusya savaş halindeyken barış anlaşması yapılabileceğini ifade etti. “Ateşkes gerekmediğini düşünüyorum. Bu yıl yaptığım altı anlaşmaya bakarsanız, hepsi savaş halindeydi, ben ateşkes yapmadım” diyen Trump, ateşkesin iyi olabileceğini kabul etse de stratejik olarak bazı zorluklar olabileceğini belirtti. ABD Başkanı, “İnsanların öldürülmesinin sona ereceği için ateşkes kavramını seviyorum, ancak onlar savaşırken biz barış anlaşması üzerinde çalışabileceğimiz bir anlaşma yapabiliriz” dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise, “Hepimiz ateşkes görmek isteriz” diyerek, bu konu üzerinde çalışılması gerektiğini vurguladı.

ÜÇLÜ TOPLANTI ÖNERİSİ

Trump’ın en dikkat çekici açıklamalarından biri, Vladimir Putin ve Zelenski arasında üçlü bir toplantı yapılmasının planlandığı oldu. Zelenski, böyle bir toplantıya hazır olduğunu belirtirken, Trump, Putin’in de bu toplantıya katılmak için hazır olduğunu söyledi. Emmanuel Macron, üçlü toplantının önemli olduğunun üzerinde durarak, ardından dörtlü bir zirve yapılması gerektiğini dile getirdi. Toplantının ardından Trump, Putin ile derhal iletişime geçeceğini belirtti, ancak bir AB diplomatına göre liderler arası görüşmeyi keserek Rus mevkidaşını aradı.

TOPRAK TAKASI GÜNDEMDE

Trump, Zelenski ve Avrupa liderleriyle gerçekleştirilecek çok taraflı görüşmeler öncesinde, “Olası toprak takaslarını da görüşmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Böyle bir takasın mevcut temas hattını göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı ve bunun “savaş bölgesi, savaş hatları ve müzakere pozisyonları anlamına geldiğini” söyledi. Bu açıklama, Putin’in Trump ile Alaska’da gerçekleştirdiği zirvede, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerine yönelik kontrol talebinde bulunduğu bildirildikten sonra geldi.