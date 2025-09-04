Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tahliye Oldu

İHALEYİ FESAT KARIŞTIRMA SUÇLAMALARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in dahil olduğu 13’ü tutuklu 26 sanık hakkında ‘İhaleye fesat karıştırma’ ve ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme’ suçlamalarıyla yürütülen soruşturmayı tamamladı. İddianame gereği Köseler’in ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma’, ‘Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapsi talep ediliyor. Diğer 25 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

DURUŞMA VE SAVUNMALAR

Bugün, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklar üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda, Alaattin Köseler’in yer aldığı 13 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu. Duruşmada savunmalarını yapan toplam 26 sanık dinlendi.

TUTUKLAMA TALEPLERİ

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşma savcısı, sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tutukluluk halinin devam etmesini, tutuksuz sanık Yıldız Güneş’in ise tutuklanmasını talep etti.

KÖSELER’DEN SAVUNMA

Mütalaaya karşı savunma yapan Alaattin Köseler, “Belediye 2012 ile 2022 yılları arasında hiç teftiş edilmedi. Ancak 2022 ile 2024 yılları arasında teftiş yapıldı. Bu dava siyasi değildir. Bunun altını çiziyorum. Bu davanın mevcut iktidarla da ilgisi yoktur. Burada bulunan insanlar da bununla bağlantılı değildir. Fidan Gül konusunda söyledikleri taktiksel olarak doğrudur. Beykoz Belediyesi’ne direkt başkan yardımcısı yapamazdım. Yoğurt yiyişini görmem gerekiyordu. Önce müdürlük verdim. Parti içinden ‘Başkan yardımcısı olmazsa’ gibi telefonlar geldi. Ben de yapmadım, yoğurt yiyişini görüştükten sonra atama yaptım” dedi.

TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların savunmalarını dinledikten sonra, dosya kapsamında tutuklu olan Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu tüm sanıkların tahliye edilmesine hükmetti. Duruşma ilerleyen bir tarihe ertelendi.