Beykoz Belediyesi 9 Taşınmazı Satacak

BEYKOZ BELEDİYESİ MECLİSİNDE TAŞINMAZ SATIŞI GÖRÜŞÜLDÜ

Beykoz Belediye Meclisi’nde, çeşitli mahallelerdeki mülkiyeti belediyeye ait 9 taşınmazın satışı, AK Parti grubunun “hayır” oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Beykoz Belediye Meclisi’nin haziran ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi. Mecliste; Cumhuriyet, Çubuklu, Görele ve Zerzevatçı mahallelerinde bulunan çeşitli büyüklükteki 9 taşınmazın satışı için yetki istenmesine dair teklif görüşüldü.

AK PARTİ GRUBUNDAN ELEŞTİRİLER

Oylama öncesi satışlara ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, CHP’li yönetimin göreve geldiği 14 aylık süreçte sürekli olarak Beykoz’un arsalarının satışını meclise taşıdığını belirtti. Belediye Kanunu’nun bu duruma cevaz verdiğini dile getiren Deliak, “İhtiyaç halinde, kaynak üretmek için belediye taşınmazlarını satabilir. Ancak tek kaynak üretimi olarak Beykoz’un arsalarının satılması işin kolayıdır. Beykoz Belediyesi, 14 aylık süreçte yeni kaynak üretmek için herhangi bir girişimde bulunmadığı gibi, taşınmazları satarak belediyenin kasasını döndürmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı. Deliak, daha önce kendilerinin “Beykoz’un arazileri satılıyor.” söylemi ile eleştirildiğini vurguladı ve mevcut yönetimin iki ayda bir satış teklifi gündeme getirdiğini aktardı.

CHP’Lİ ÜYELERDEN SAVUNMA

Deliak’a cevap veren CHP’li Meclis Üyesi Tuncay Koçak, belediyenin sigorta ve vergi borçları bulunduğunu ifade etti. Koçak, “Belediyenin dönmesi için gerekli bir şey yapılıyorsa buna biz CHP olarak ‘evet’ diyeceğiz.” dedi. CHP’li Meclis Üyesi Gökhan Taneri Vural ise, seçim öncesi verdikleri tüm vaatlerin arkasında olduklarını vurguladı ve gerçekleştirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti. Vural, “Ama içinde bulunduğumuz durum da açıktır. Seçim sonrası olanları hep birlikte yaşadık. Sonuçta bir tasarruf tedbirleri genelgesi var. Evet, kaynak yaratmanın en önemli formüllerinden biri arazi satışı.” dedi.

MECLİSTE GERİLİM YÜKSELDİ

Vural’ın ardından tekrar söz alan Deliak, borç konusunun sürekli gündeme getirildiğini ve verdikleri soru önergelerine yanıt alamadıklarını ifade etti. Deliak, “Belediye binasına astığınız afişte ‘3,5 milyar borç var.’ yazdınız. Orada yazılı rakamların gerçek olmadığı ortadadır. Bu, bir yalanın üzerine bu kürsülerde konuşmak Meclisin saygınlığına yakışmaz.” şeklinde konuştu. Sözlerin ardından teklif, AK Parti grubunun “hayır” oyuna karşılık oy çokluğuyla Meclisten geçti.