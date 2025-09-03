Beykoz Belediyesinde Yeni İddialar Ortaya Çıktı

BİREYSEL GÖRÜŞLER VE GÖREVDEKİ SIKINTILAR

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, yargılandığı davada belediyede fazla çalışanların bulunduğunu ve bazı işe alımların usulsüz yapıldığını öne sürdü. Gül, 2024’ün Mayıs ayında Başkan Alaattin Köseler’in davetiyle Beylikdüzü Belediyesi’nden ayrılarak Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildiğini söyledi. Ancak göreve başladıktan hemen bir gün sonra görevden alındığını belirterek, “14 Haziran’a kadar atıl durumda bekletildim. Bu süre içinde görev verilmedi.” dedi.

BÜTÇE SORUNLARI VE REDDEDİLEN TALEPLER

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne atandıktan sonra bütçe yetersizliğiyle karşılaştığını anlatan Gül, ek bütçe talebinin başkan tarafından reddedilerek, daha sonra İBB Meclisi’nden onay aldığını ifade etti. “Bu süreçte müdürlüğe herhangi bir alım yapılmadı. Eylül sonunda görevimden alındım.” diyerek, durumu özetledi.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü kendisine bağlandıktan sonra belediye içerisinde bazı birimlerde fazla personel çalıştırıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş’ün akrabalarının belediyeye alındığını belirten Gül, “Kültür Müdürlüğü bünyesinde kurslarda çalışacak kişilerin PDR mezunu olması gerekirken Veli Bey, psikolog mezunu akrabasını işe almış. Üç aylık değerlendirmede yeterli desteği veremedi. Akrabalarının işe alındığını görünce çıkışlarını yaptım, bu nedenle Veli Bey’in ayağına basmış oldum.” sözlerini kullandı.

MAHKEME DURUMU VE KİŞİSEL İLİŞKİLER

Mahkeme başkanının, Gümüş’ün akrabalarını işe almak dışındaki başka usulsüzlüklerle ilgili görüşlerini sorması üzerine Gül, “Hayır” cevabını verdi. Gül, Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile kişisel bir husumeti olmadığını belirterek, “Göreve başladıktan bir gün sonra görevden alınmam, aramızın mesafeli olmasına sebep oldu.” dedi. Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.