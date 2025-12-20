Beykoz’da Dron Destekli Trafik Denetimi Uygulandı

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 16-17 Aralık 2025 tarihlerinde Kavacık TEM Güney-Kuzey katılım noktası ve Yeni Riva yolu mevkilerinde “dron” destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim esnasında, özellikle trafikte güvenliği tehlikeye atan araçlar detaylı bir şekilde incelendi.

KURALDIĞI İHLALLER KAYDEDİLDİ

Yapılan kontroller sonucunda, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 54/1-a maddesinde belirtilen “kendisini takip eden sürücünün geçmeye başladığı sırada geçişini beklemeden önündeki aracı geçmeye çalışmak” kural ihlalini gerçekleştiren 43 sürücü tespit edildi. Bu sürücülere toplamda 93 bin 183 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Yetkililer, trafik güvenliğini artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla dron destekli denetimlerin kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğini vurguladı.