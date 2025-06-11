beykoz-da-geri-manevra-yapan-tanker-devrildi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Merkez Mahallesi’nde bulunan Şahinkaya Caddesi üzerinde gerçekleşti. Bu cadde üzerinde geri manevra yapan 34 BHD 713 plakalı su tankeri, sürücüsü Ö.S.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halinde bulunan bir hafif ticari araca ve yine park halinde bir kamyona çarptıktan sonra devrildi.

KAZANIN SONUCU VE YARDIM ÇALIŞMALARI

Kazayı gören vatandaşların hemen ihbarda bulunmasının ardından, bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Devrilen tanker içerisinde sıkışıp kalan sürücü Ö.S., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, ardından ambulansla hastaneye kaldırılmasını sağladı.

TRAFTİK AKIŞINI ETKİLEYEN DURUM

Kaza sonucunda cadde trafiğe kapandı. Ekipler, devrilen tankeri yoldan kaldırmak için çalışmalara devam ediyor. Bu durum, bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiliyor.