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Beykoz’da İstinat Duvarı Çöktü, Bina Boşaltıldı

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OLAYIN GERÇEĞİ

Saat 22.00 sıralarında, Gümüşsuyu Mahallesi Battalgazi Sokak’ta bir olay gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, iki katlı binanın önündeki istinat duvarı, bilinmeyen bir sebep nedeniyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Tahliye ve Mühürleme

Olay yerindeki ekipler, çöken istinat duvarı ve üst katındaki binada incelemeler gerçekleştirdi. Bu incelemelerin ardından, binada yaşayan 7 birey tahliye edildi ve daireler belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Binada yaşayan kişilerin yakınlarının evlerine gittiği belirlendi.

Güvenlik Önlemleri

Polis ve zabıta ekipleri, çökmenin meydana geldiği bölgeye demir bariyerler çekerek güvenlik önlemleri aldı. Binalar hakkında kesin karar, yapılacak detaylı inceleme ve kontrollerin ardından belirlenecek.

Görüntüler

Öte yandan, çökme anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, istinat duvarının çökmesi ve kaymalar net bir şekilde kaydedildi, ayrıca sesi duyan vatandaşların panikle evlerinin penceresine çıktığı görüldü.

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