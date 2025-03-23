Beylikdüzü Belediye Başkanı Yolsuzluktan Tutuklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında bir karar aldı. Mahkeme, Çalık’ın tutuklanmasına hükmetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte “yolsuzluk” suçlaması yöneltilen soruşturmada, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’ın da bulunduğu toplam 100 kişi için gözaltı kararı alınmıştı.

100 İSİM TUTUKLAMA TALEBİ İLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Tutuklama talebi ile mahkemeye gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında, yapılan incelemeler sonuçlandı. Ayrıca yolsuzluk soruşturmasında adı geçen 100 kişinin listesi de dikkat çekti. Bu isimler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Tuncay Yılmaz gibi isimler de yer alıyor. Soruşturmanın kapsamı geniş ve oldukça kapsamlı bir yapı içeriyor.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDAKİ İSIMLER

Yolsuzluk soruşturmasında ismi geçen 100 kişi içinde yer alan bazı isimler şöyle: “Murat Çalık, Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Yusuf Yüce, Hakan Karanis Dayıgil, Emrah Öksüz, Uğurhan Atma, Hasan Öçsoy” gibi birçok kişi bulunuyor. İlgili soruşturma, yerel yönetimlerdeki olası usulsüzlükleri incelemek amacı ile devam ediyor.