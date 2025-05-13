Beylikdüzü’nde Metrobüs Kazasında Sürücü Tutuklandı

KAZA DETAYLARI

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen trajik metrobüs kazasında bir kişi hayatını kaybetti ve 57 yolcu yaralandı. Kazanın sebep olduğu sürücü tutuklandı. Olay, 10 Mayıs tarihinde saat 16.00 civarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda gerçekleşti. Metrobüs, Büyükçekmece yönünde ilerlerken, aynı istikamette giden başka bir metrobüse arkadan çarptı.

EMNİYET VE SAĞLIK EKİPLERİ ONLARDA

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından durum yetkililere bildirildi. Bölgeye hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ne yazık ki, 37 yaşındaki Ebru Heper, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada toplamda 57 yolcu yaralandı.

SÜRÜCÜ HAKKINDAKİ İŞLEMLER

Kazayla ilgili olarak gözaltına alınan metrobüs sürücüsü Şaban Ş., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Büyükçekmece Adliyesi’nde savcılığa ifade veren sürücü, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği, Şaban Ş.’nin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi.