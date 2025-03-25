Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney İfade Verecek

SEÇİM USULSÜZLÜĞÜ SORUŞTURMASI

CHP İstanbul İl Kongresi ile ilgili “seçimde usulsüzlük” iddialarına yönelik olarak başlatılan soruşturmada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye davet edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu Belediye Başkanı Güney’in ifadesine yönelik bir açıklama yaptı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır” denildi. Kamuoyunu yakından ilgilendiren bu gelişme, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemde bulunuyor.