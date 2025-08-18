Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Tutuklandı

İBB SORUŞTURMASINDA SORGULAR TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İBB soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 44 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcılık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 20 kişinin tutuklanmasını, 24 kişinin ise adli kontrol tedbirine tabi tutulmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu şahıslar hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELİYOR

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de yer aldığı 44 kişi, 15 Ağustos Cuma günü gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam sayı 45’e ulaştı. İlk operasyonda gözaltına alınan kişilerin Emniyet’teki işlemleri tamamlandı. Ardından, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülen şahıslar, sonrasında adliyeye sevk edildi.

SUÇLAMALAR VE GÖZALTI TALİMATI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona dair yaptığı açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile bağlantıları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.” denildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında İnan Güney, Yiğit Oğuz Duman, Hasan Yalaz, Bora Aramacı gibi birçok kişi yer alıyor.