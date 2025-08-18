Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı İBB soruşturması kapsamında, adliyeye sevk edilen 44 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcılık, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 20 kişi için tutuklama talebinde bulunurken, 24 kişi için adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi. Cumhuriyet’ten Batuhan Serim’in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.

GÖZALTINA ALINANLAR

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de yer aldığı 44 kişi, 15 Ağustos Cuma günü gözaltına alındı. Bir kişinin daha gözaltına alınması ile toplam sayı 45’e yükseldi. İlk operasyonda gözaltına alınan 44 kişinin Emniyet’teki işlemleri tamamlandıktan sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona dair şu açıklamayı yaptı: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karışan ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli, Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLARIN İSİMLERİ

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde sıralandı: İnan Güney, Yiğit Oğuz Duman, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Sezer Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Özge Bağdatlı, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol ve Zekai Kırat.