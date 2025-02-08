Beyoğlu’nda Gecekondu Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN OLAYININ GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Yangın, 00.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, gecekondu evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı ve hızla binayı sardı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Yangına, olay yerine ihbar edilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Gecekondunun yanındaki binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangın sonrası, etkilenen bir kişi tedbiren hastaneye kaldırıldı.