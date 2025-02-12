Beyoğlu’nda İstinat Duvarı Çöktü, 2 Bina Boşaltıldı

İSTANBUL’DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Bugün saat 18.00 civarında, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak’ta bulunan bitişik iki bina arasında istinat duvarı çökmüş durumda. Çökme nedeniyle her iki bina da güvenlik amacıyla tahliye edilmiş ve mühürlenmiş.

BİNALARIN BOŞALTILMASI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olayın hemen ardından polis ve zabıta ekipleri bölgeye yönlendirilmiş. Zabıta ekipleri, ilk incelemeler sonrası binaları mühürleyerek durumu kontrol altına almış. Olay yerinde yapılan incelemeler de devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI GÜNEY’DEN AÇIKLAMALAR

Olay yerini ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yaptığı açıklamada; “Yağmurdan kaynaklı binanın yanındaki boş arsanın zemininde, bahçesinde bir kayma oldu. Şu an bina sahiplerimiz de buradalar. Bu ufak kaymadan kaynaklı olarak binada bir hareketlenme olmadığı söylendi. Biz yine de önlem olarak binayı nüfustan arındırdık. Yarın sabah mülk sahipleriyle bir araya gelip, zemin etütlerini yapacağız. Gerekli önlemleri alacağız. Ona göre, tekrar oturulur durumdaysa komşularımızı binaya yerleştireceğiz” ifadelerini kullanıyor.

Başkan Güney, bölgedeki binaların eski olduğunu ve 90’lı yıllarda inşa edildiğini belirtiyor. Ayrıca, kentsel dönüşüm projelerine vurgu yaparak, “Asıl çözüm buraları bir an önce bir araya gelerek, hep beraber dönüştürmek” derken, belediyenin sürecin hızlanması için gereken desteği vereceğini ifade ediyor. Zemin etüdü tamamlanmadan tekrar yerleşime izin verilmeyecek, binalar mühürlenmiş durumda ve etrafında güvenlik şeritleri oluşturulmuş. Şu anda cana gelecek bir durumun olmadığını vurguluyor. Yarın bina ile ilgili etütler yapılacak.