Beyören Mahallesi’nde Doğaya Adanan Hayat

EMEKLİ ÖĞRETMENİN DOĞA TUTKUSU

Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Beyören Mahallesi’nde çoraklaşmaya karşı mücadelesiyle tanınan emekli matematik öğretmeni Rahim Demirbaş, 85 yaşında hayata veda etti ve ardında yemyeşil bir miras bıraktı. Kendi imkanlarıyla başlattığı ağaçlandırma çalışmalarında 1998 yılından itibaren 80 dekarlık alanda etkileyici bir çaba göstermeye başladı. Her fidanıyla bire bir ilgilenen Demirbaş, sulama ve bakımını kendisi üstlenerek doğaya olan tutkusunu yansıttı. Zamanla farklı bölgelerde de benzer çalışmalarla doğayı canlandırmaya devam etti. Kamu spotlarında yer alarak azmiyle topluma örnek olmayı başardı.

HEMEN HER YERDE FİDAN DİKTİ

Rahim Demirbaş’ın en büyük motivasyonu, 31 yıl önce bir trafik kazasında kaybettiği oğlu Yahya oldu. Oğlunun anısını yaşatabilmek için çorak bir araziyi satın aldı ve bu alanı yeşillendirmek adına binlerce fidan dikti. Yaklaşık 10 kilometre mesafeden su getirdiği bu 500 dekarlık toprak parçası, “Yahya Demirbaş Ormanı” olarak adlandırılarak, hem doğaya hem de evlat acısına dair derin bir sevginin nişanesi haline geldi.

Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden Rahim Demirbaş, geçtiğimiz gün hayata gözlerini yumdu. Cenaze namazı Ereğli Ulu Camii’nde, cuma namazının ardından kılındı. Törene ailesi, öğrencileri, meslektaşları ve bölge protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Omuzlarda taşıdığı tabutu ile Beyören Mahallesi’ne uğurlanan Demirbaş, doğayla olan derin bağını bir kez daha göstererek, doğaya adadığı yaşamının bir parçası olarak son yolculuğuna çıktı.