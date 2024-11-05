Beyşehir Gölü’ndeki Hacıakif Adası Ziyaret Ediliyor

HACI AKİF ADASI TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü’ndeki Hacıakif Adası, hem yerli hem de yabancı turistler için popüler bir çekim merkezi haline geldi. Adayı ziyaret edenler, adadaki tarihi mağarayı gezme fırsatı da buluyor. Ada çevresini saran nilüferler ise ziyaretçilerin büyük ilgisini çekerek doğal güzellikleriyle hayranlık uyandırıyor.

HACI AKİF ADASI’NDA DOĞA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENİYOR

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Hacıakif Adası’nın düzenledikleri etkinlikler için önemli bir yer olduğunu vurguluyor. Büyükkafalı, “Ada üzerinde hem doğa yürüyüşleri yapıyoruz hem de doğal güzelliklerini yakından görüp mekanı tanıma imkanı buluyoruz. Bu şekilde gölümüzün en güzel adasını da tanıtmaya çalışıyoruz” diyor.