Beyza’nın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama**

YENİ BÖLÜM YAYINLANDI

‘Masterchef Türkiye 2024’ün yeni bölümü izleyiciyle buluştu. Yarışmanın jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna oturuyor. Bu bölümde yarışmacılar, takım kaptanlığı için kıyasıya mücadele etti. Somer Şef, yarışmacılardan Beyza’nın sağlık durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Beyza’NIN SAĞLIK DURUMU

Yarışmacılara verilen malzemelerle yaratıcı pizzalar yapmaları istendi. Somer Şef, Beyza’nın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, “Ailesi ve doktorlar karar verecek” ifadelerini kullandı. Somer, Beyza’nın durumu ile ilgili şöyle konuştu: “Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Belki Akın bize veda etti ama ondan daha çok üzüldüğümüz olay Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de Masterchef’in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında. Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef’e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza’nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil.”

AKIN’IN VEDASI ÜZERİNE YORUMLAR

Erim, oda arkadaşı Akın’ın yarışmadan ayrılmasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Son gün elenirsem de giderim, güzel bir şekilde dükkanımı açarım. Aileme kavuşurum, zaten biraz yorucu geçiyor.” Erim, Akın’dan daha önce böyle cümleler duymadığını belirterek, “Bu zamana kadar bu cümleleri hiç duymadım Akın’dan, ilk defa bu cümleleri duydum. Gerçekten onu seviyorum, inanılmaz güzel bir kebap yapıyor.” dedi.

TIM KAPTANLARI BELİRLENDİ

Masterchef’te en iyi pizzayı yapan Şirin, Mavi Takım kaptanı olarak belirlenirken, Kırmızı Takım kaptanı olarak da Semih seçildi.