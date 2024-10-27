Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde Yangın

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE YANGIN

Fatih’te yer alan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde bir yangın meydana geldi. Yangının çıkmasıyla birlikte, olay yerine birçok itfaiye ekibi hızla yönlendirildi. Yangın, Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan hastanede gerçekleşti ve durumu kontrol altına almak için ekipler yoğun bir çalışma yapmaya başladı.

OLAY YERİNE İTFAYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın haberinin alınmasının ardından, acil durum prosedürleri gereği olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, yangının söndürülmesi ve daha fazla zararın önlenmesi için hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.