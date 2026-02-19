Bıçak Reklamlarına Geldi Yasak: Alışveriş Siteleri Cezalandırıldı

Mattia Ahmet Mingüzzi, Atlas Çağlayan, Ata Emre Akman ve birçok genç çocuk, 18 yaşın altındaki suçlular tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Bu suçların işlenmesinde kullanılan bıçakların nasıl temin edildiği ise sürekli tartışma konusu oldu.

BICAĞA REKLAMLARA YASAK GELDİ

Artık sosyal medya ve alışveriş platformları üzerinden kolaylıkla ulaşılabilen bıçakların reklamlarına yasak getirildi. İnternet üzerinden satış yapan 7 platforma toplamda 7 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanırken, sustalı ve kelebek bıçaklarının hobi, koleksiyon veya dekoratif ürün adı altında satıldığı belirlendi. Satışların devam ettiği anlaşılırken, şaşırtıcı bir şekilde kredi kartı şeklinde bile bıçak satıldığı ve fiyatların 79 liradan 3 bin liraya kadar değiştiği görüldü.

ÇOCUK CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ceza Hukuçusu Avukat Ersan Barkın, 2025’te çocuk cinayetlerinin büyük çoğunluğunun bıçak gibi kolay erişilebilir aletlerle işlendiğine dikkat çekti. Barkın, “Mattia Ahmet dosyasında kabzası ile birlikte 22 santimetrelik bir meyve bıçağı kullanıldı. O meyve bıçağı kanuna göre değerlendirilmedi.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ticari amaçla satışa sunulmaması gerektiğini vurgulayan Barkın, “Tedbirin satış aşamasında alınması lazım. Kanunun caydırıcı olması ve cezanın hakkıyla uygulanması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

CEZASI NASIL UYGULANIYOR?

Barkın, ilgili silahın kanunda sayılan niteliklerde olmasa dahi saldırı ve savunma amacıyla kullanıldığı takdirde kanuna muhalefetten ceza uygulanabileceğini belirtti. “Burada ceza 3 aya kadar hapis ya da para cezasıdır. Ancak 3 aya kadar hapis cezasının caydırıcı bir etkisi olmadığı açık.” şeklinde sözlerine devam etti.