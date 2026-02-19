Bıçak Reklamlarına Geldi Yasak: Alışveriş Siteleri Cezalandırıldı

bicak-reklamlarina-geldi-yasak-alisveris-siteleri-cezalandirildi

Mattia Ahmet Mingüzzi, Atlas Çağlayan, Ata Emre Akman ve birçok genç çocuk, 18 yaşın altındaki suçlular tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Bu suçların işlenmesinde kullanılan bıçakların nasıl temin edildiği ise sürekli tartışma konusu oldu.

BICAĞA REKLAMLARA YASAK GELDİ

Artık sosyal medya ve alışveriş platformları üzerinden kolaylıkla ulaşılabilen bıçakların reklamlarına yasak getirildi. İnternet üzerinden satış yapan 7 platforma toplamda 7 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanırken, sustalı ve kelebek bıçaklarının hobi, koleksiyon veya dekoratif ürün adı altında satıldığı belirlendi. Satışların devam ettiği anlaşılırken, şaşırtıcı bir şekilde kredi kartı şeklinde bile bıçak satıldığı ve fiyatların 79 liradan 3 bin liraya kadar değiştiği görüldü.

ÇOCUK CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ceza Hukuçusu Avukat Ersan Barkın, 2025’te çocuk cinayetlerinin büyük çoğunluğunun bıçak gibi kolay erişilebilir aletlerle işlendiğine dikkat çekti. Barkın, “Mattia Ahmet dosyasında kabzası ile birlikte 22 santimetrelik bir meyve bıçağı kullanıldı. O meyve bıçağı kanuna göre değerlendirilmedi.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ticari amaçla satışa sunulmaması gerektiğini vurgulayan Barkın, “Tedbirin satış aşamasında alınması lazım. Kanunun caydırıcı olması ve cezanın hakkıyla uygulanması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

CEZASI NASIL UYGULANIYOR?

Barkın, ilgili silahın kanunda sayılan niteliklerde olmasa dahi saldırı ve savunma amacıyla kullanıldığı takdirde kanuna muhalefetten ceza uygulanabileceğini belirtti. “Burada ceza 3 aya kadar hapis ya da para cezasıdır. Ancak 3 aya kadar hapis cezasının caydırıcı bir etkisi olmadığı açık.” şeklinde sözlerine devam etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Duygu Nebioğlu’nun 6 Milyon TL’lik Tazminat Planları

Metin Akpınar'dan 6 milyonluk tazminat kazanan Duygu Nebioğlu, bu parayı nasıl değerlendireceğini duyurdu.
Gündem

Milli Dayanışma Komisyonu Terörsüz Türkiye Raporunu Tamamladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz bir Türkiye ve bölge için kararlı adımlar attıklarını ve bölgedeki halklarla yeni siyasi stratejiler geliştireceklerini açıkladı.
Gündem

İmamoğlu Diploması İptaline İtiraz Süreci Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının iptali kararına itiraz etti ve dosyayı üst mahkemeye taşıdı.
Gündem

Prens Andrew’un Doğum Günü Gözaltında Geçti

Prens Andrew, İngiltere'de kamu görevini kötüye kullanma iddiasıyla gözaltına alındı. Suçlamalar arasında gizli belgeleri Epstein'a aktarması da yer alıyor.
Gündem

Ücretsiz HPV Aşısı Uygulaması Bilim Kurulu’nda Beklemede

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025'te başlayacağı duyurulan ücretsiz HPV aşısı uygulamasının Bilim Kurulu'nda değerlendirme aşamasında olduğunu bildirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.