Bıçaklanan Genç Hastanede Hayatını Kaybetti

İZMİT’TE BIÇAKLI SALDIRI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Polat Tanaç, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, şüpheli Tanaç’ı göğsünden bıçakladı.

AĞIR YARALANAN TANAÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Tanaç, yakınları tarafından bir araçla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Hızla tedaviye alınan Tanaç, tüm müdahalelere rağmen hayatta kalamadı.

POLİSİN ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gazze’de Can Kaybı 62 Bin 774

Gazze'deki sağlık yetkilileri, son 24 saatte hastanelere 58 ceset ve 308 yaralı getirildiğini açıkladı. Böylece toplam can kaybı 62 bin 774'e ulaştı.
Orhangazi’de İnşaatta İşçi Düşmesi

Orhangazi'de bir cami inşaatında çalışan 31 yaşındaki işçi, 10 metreden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan El Musa Almatayer, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

