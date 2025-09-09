Bıçaklı Saldırı: Baba-Oğul Gözaltına Alındı

Olay, geçen gece Muhsin Çelebi Mahallesi 600 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki Mustafa A. ve 46 yaşındaki babası Ali A., aynı sokakta yaşayan ve geçmişte husumet besledikleri 48 yaşındaki Tuncer Ç. ile oğlu 22 yaşındaki Mustafa Samet Ç. ile laf atma yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sokak ortasında kavga etmeye başladı. Kavga seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve bekçi ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

KAVGA VE TEHDİTLER

Tuncer Ç. ve oğlu Mustafa Samet Ç., polislerin müdahalesiyle durdurulurken, Ali A. ve oğlu Mustafa A. husumetlilerini bırakıp bu kez polis memurlarına saldırmaya başladı. Mustafa A. elindeki sandalye ile bir polis memurunun koluna vurup yaraladı. Babası Ali A. ise elinde bıçakla önce çevredeki vatandaşlara, ardından da polis memurlarına saldırdı. O sırada kaydedilen görüntülerde “Seni bulurum” diye tehdit eden Mustafa A., gözlerin önünde yaşananları daha da gerilimli hale getirdi.

BİBER GAZI MÜDAHALESİ

Ali A. elindeki bıçakla saldırmaya devam ederken, polis ve bekçiler biber gazı kullanarak müdahale etti. Ancak baba Ali A. bıçağı bırakmayarak çevresindekilere saldırmaya devam etti. Bu sırada, Mustafa A. biber gazı sıkılan babasının yanına koşarak polis memurlarına tekme atarak saldırdı. Biber gazı etkisiyle düşürülen baba ve oğlu, ekipler tarafından kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Polis memurlarına sandalye ile saldırırken yaralanan 2 kişi, meslektaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Etkisiz hale getirilen baba ve oğlu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralanan polis memurları da hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak, Mustafa A. ve babası Ali A. ile karşı taraftan 22 yaşındaki Mustafa Samet Ç., 16 yaşındaki Y.Ç., 17 yaşındaki M.A.K. ve B.Ş., ve 48 yaşındaki Tuncer Ç. olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişiden 5’i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak, baba ve oğlu Aksaray Adliyesine sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra ek gözaltı kararıyla adliyeye yeniden sevk edildi. Mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.