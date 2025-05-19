Biden’ın Kanser Teşhisi Tartışılıyor

PROSTAT KANSERİ TARTIŞMALARI

Joe Biden’ın görevden ayrılmasından kısa bir süre sonra prostat kanseri teşhisi alması ve bu kanserin ilerlemiş bir evrede olduğu bilgisi, ABD kamuoyunda önemli tartışmalar oluşturdu. Uzmanlar, prostat kanserinin hızlı yayılan “agresif” formunun doktorlar tarafından daha erken tespit edilmemiş olmasının “akılalmaz” olduğunu belirtti. Daily Mail tarafından aktarılan bilgilere göre, önde gelen hekimler, eski bir başkana nasıl ileri evre prostat kanseri teşhisi konulduğunu sorgulamaya başladı. Yapılan araştırmalara göre, 50 yaşın üzerindeki erkeklere düzenli kan testleri uygulanması durumunda bu prostat kanseri türünün erkenden belirlenmesi mümkün olabiliyor.

TESTLERİN İHMALİ

Yale Üniversitesi’nde radyoloji ve kamu sağlığı alanında profesör olarak görev yapan Dr. Howie Forman, “Bunun başkanlıktan ayrılmadan önce izlenmiyor olması akılalmaz” açıklamasını yaptı. Forman, Biden’ın yakalandığı kanser türünün “agresif” olduğunu vurgulayarak, prostata özgü antijen testi yapılmış olsaydı “bu teşhisten önce” kanserin belirlenebileceğini söyledi. Biden, Şubat 2024’te henüz Demokrat Parti’nin başkan aday adayıyken doktoru Kevin O’Connor tarafından muayene edildi. Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen rutin muayenesinden sonra Biden’ın “görev yapmaya uygun” olduğu bildirildi. Forman, Biden’ın daha önce birçok kez Prostat Spesifik Antijen (PSA) testi yaptırmış olması gerektiğini de ifade etti.

SAĞLIK HİZMETLERİ VE METASTAZ RİSKİ

Forman, Biden’ın yıllar içinde bu tür bir taramadan geçip geçmediğini sorguladı ve PSA değerlerinin 70 yaşından önce hep normal olup olmadığını sordu. Aynı zamanda, Biden’ın kanserinin kemiklere sıçrayarak metastaz yapmış olabileceğine dikkat çekti. Bunun, bu şekilde bir hastalığın teşhis edilmesinin garip olduğunu düşündüğünü belirtti. Prostat kanseri teşhisi konusunda Fox News’de yer alan Dr. Marc Siegel de Biden’ın durumunu sorguladı. Siegel, Biden’ın prostat kanserinin fiziksel muayene sırasında belirgin hale geldiğini belirterek, “Çoğu zaman PSA değerlerinde artış görürüz ve bunun peşinden gideriz” dedi.

Siegel, kendisinin de 50 yaş üstü tüm erkek hastalarına bu testi yaptırdığını vurguladı. PSA değerleri yüksek çıktığında MR çekilmesi ve ardından biyopsi kararı alınması gerektiğini ekledi. Biden’ın idrar sorunları bildirmesinin ardından biyopsi yapılmasının, kanserin yayılmış olduğuna işaret ettiğini ifade etti. Hastaların kanserin ilk evrelerinde semptom göstermediğini hatırlatan Siegel, Biden’ın Beyaz Saray’da “mümkün olan en iyi bakımı” almış olmasının, bu durum karşısında kendisini afallattığını belirtti. Biden’ın 82 yaşında olmasının başlı başına bir risk faktörü olduğunu da sözlerine ekledi.