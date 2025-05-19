Bilal Erdoğan: “Aday Değilim” Açıklaması Yaptı

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ’NİN DETAYLARI

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali hakkında önemli bilgiler paylaştı. Festival, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek ve tamamen ücretsiz olacak.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLIĞI HAKKINDAKİ İDDİALAR

Bilal Erdoğan, Fenerbahçe başkan adaylığıyla ilgili çıkan spekülasyonlara net bir cevap verdi. A Haber’e verdiği demeçte, “Hayır aday değilim. Tabii ki Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum.” şeklinde konuştu. Erdoğan, “O günlerin hayalini kurmaya devam edeceğiz. Bizim takımımız, Cumhurbaşkanımızın da tuttuğu takım.” ifadelerini de ekledi.

FENERBAHÇE’DE SEÇİM SÜRECİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün televizyon kanalında gerçekleştirdiği açıklamalarda, olağanüstü seçimin Eylül ayında yapılacağını duyurdu. Yeni sezon fikstürünün belli olmasının ardından seçimin tarihinin açıklanacağı bilgisini aktaran Koç, bir kez daha başkanlığa aday olacağını belirtti. “Kulübümüzün, imza yöntemiyle olası bir seçim sürecine sürüklenmesi gelecekte telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır. Camiamızı samimi ve yapıcı eleştirileri dikkate aldık, aldığımız bu karara saygı göstereceğinize eminim. Bu kararımız, camiamıza hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde açıklamalarda bulundu.