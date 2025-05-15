Spor

Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı’na Aday Değil

bilal-erdogan-fenerbahce-baskanligi-na-aday-degil

BİLAL ERDOĞAN, FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na adaylık hazırlığı içinde olduğu iddiaları gündeme geldi. Bilal Erdoğan, kendisi hakkındaki bu söylentileri kesin bir dille reddetti. 13. Uluslararası Fetih Kupası’nın tanıtım toplantısında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe başkanlığı hakkında sorulan bir soruya yanıt vererek şunları söyledi: “Alakam yok.”

Erdoğan, “Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Biz okçuluğu, geleneksel sporumuzu canlandırmaya çalışıyoruz. 22 Mayıs’ta Etnospor Kültür Festivali’ne herkesi davet ediyoruz. Bizim kültür ve ihya işimiz var, nesillere mirasın aktarılması işimiz var.” şeklinde de sözlerine devam etti.

GÜNDEMİ KESİNLİKLE YOK

Bilal Erdoğan, “Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu.” diyerek Fenerbahçe yöneticiliği ile ilgili bir düşüncesinin bulunmadığını belirtti.

ÖNEMLİ

Gündem

Kulu’da 5,2 Deprem Meydana Geldi

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sarsıntı, Ankara ve çevresinde güçlü bir şekilde hissedildi.
Dünya

Kremlin: Putin’in İstanbul’a Gitme Planı Yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in İstanbul'a gitme niyetinin bulunmadığını belirtirken, Rus heyetinin Ukrayna heyetini beklediğini ancak henüz gelmediğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.