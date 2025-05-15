Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı’na Aday Değil

BİLAL ERDOĞAN, FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na adaylık hazırlığı içinde olduğu iddiaları gündeme geldi. Bilal Erdoğan, kendisi hakkındaki bu söylentileri kesin bir dille reddetti. 13. Uluslararası Fetih Kupası’nın tanıtım toplantısında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe başkanlığı hakkında sorulan bir soruya yanıt vererek şunları söyledi: “Alakam yok.”

Erdoğan, “Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Biz okçuluğu, geleneksel sporumuzu canlandırmaya çalışıyoruz. 22 Mayıs’ta Etnospor Kültür Festivali’ne herkesi davet ediyoruz. Bizim kültür ve ihya işimiz var, nesillere mirasın aktarılması işimiz var.” şeklinde de sözlerine devam etti.

GÜNDEMİ KESİNLİKLE YOK

Bilal Erdoğan, “Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu.” diyerek Fenerbahçe yöneticiliği ile ilgili bir düşüncesinin bulunmadığını belirtti.