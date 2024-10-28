“Bilal Erdoğan, ICYF Panelinde Geleneksel Sporları Vurguladı”

KÜLTÜRÜ GELECEK NESILLERE AKTARMAK

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, kültürün gelecek nesillere aktarılması için geleneksel sporların yeniden diriltilmesine dikkat çekti. “Önemli bir kültürel unsur olduğu için geleneksel spor ve oyunlara büyük ilgi var.” şeklinde konuşan Erdoğan, Londra’da İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Dünya Etnospor Konfederasyonu ortaklığında düzenlenen “Küresel Sorunlara Gençlerin Yanıtları: Fırsatlar ve Zorluklar” panelinde bu önemli temayı gündeme getirdi. Panelde Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan’ın yanı sıra birçok Türk ve yabancı davetli yer aldı.

KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİ VE ZORLUKLARI

Erdoğan, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarımında geleneksel sporların etkili bir yöntem olabileceğini vurguladı. Gençlerin kendi kültürlerini gelecek nesillere aktarmanın zorluğuna da değinen Erdoğan, “Asıl zorluk, gençlerin kendi kültürlerini miras almalarıdır. Bu, dünyanın her yerinde oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak, kültürü gelecek nesillere aktarmanın yollarını bulmak zorundayız. Bu kolay bir iş değil ve basit bir cevabı yok.” ifadelerini kullandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, 5 kıtada ve 22 ülkede geleneksel sporların dünya sahnesinde daha fazla yer bulması için öncü olduklarını söyleyen Erdoğan, bu sporların sadece bir yarış değil, aynı zamanda kültürel zenginliklerin, dostluğun ve dayanışmanın da sembolü olduğunu belirtti.

KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİN ÖNEMİ

Erdoğan, kendi kültürüne ve değerlerine sahip gençlerin dünyaya daha büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Ancak, günümüzde birçok olgunun tarihi geçmişi ve öneminden uzaklaştığını dile getirdi. “Bunun çok verimli olmadığı, insanlık için çok faydalı olmadığı kanaatindeyim. Daha fazla kültürel zenginliğin ve kültür temsilinin insanlara daha fazla özgüven aşılayacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Dünya genelinde yaşanan olumsuzluklara rağmen, daha iyi bir dünya için hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Dünyada olup bitenlere dair bu karamsar bakış açısı, aslında bizi daha büyük hedeflere ulaşmak için motive etmeli.” dedi. Kolayca pes edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Daha iyi bir dünya ve insanlık için yeni bir döngü başlayacak ve biz de bunun bir parçası olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN GELECEK VİZYONU

Erdoğan, Avrupa projesinin ve Avrupa hissiyatının düşüşe geçtiği değerlendirerek, “Türkiye kesinlikle yeni bir şeyin parçası ve bu Avrupa projesi kendi kararlarını veren, uluslararası ilişkilerde kendi hareket tarzını belirleyen dinamik Türkiye’den kesinlikle hoşlanmıyor.” dedi. Türkiye’nin güçlü ve büyük bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, “Türkiye’nin büyük umutları var. Birçok alanda iddiası var ve bence Türkiye bunu başaracak.” şeklinde sözlerini tamamladı.