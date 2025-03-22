Bilgisayar Kasasında Gizlenmiş Uyuşturucu Bulundu

HATAY EMNİYETİ UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPTI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretini engellemek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde Dörtyol ilçesinde dikkat çekici bir operasyona imza attı. Ekipler, ilçedeki bir kargo firmasına gelen şüpheli bir paketi inceledi. İnceleme sonucunda, bilgisayar kasasının içine ustalıkla gizlenmiş 1 kilo 47 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Paketin SAHİPLERİNE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Elde edilen bilgilere göre, paketin A.G. ve M.A. isimli şahıslara ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.