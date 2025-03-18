Bilirkişilikte Yenilikler ve Atama Sistemi

ADLET BAKANLIĞI BİLİRKİŞİLİK SİSTEMİNDE REFORM YAPIYOR

Adalet Bakanlığı, bilirkişilik sistemini köklü bir reformla yeniden yapılandırmayı planlıyor. Bakanlığın faaliyet raporunda, bilirkişilerin performanslarının değerlendirileceği ve yetersiz bulunanların sicil ve listeden çıkarılmasına yönelik bir taslağın hazırlandığı bilgisi yer alıyor. Bu değişikliklerle birlikte, yargı süreçlerinin hızında artış sağlanması ve bilirkişilik hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesi bekleniyor.

BİLİRKİŞİLER İÇİN YENİ NİTELİKLER VE OTOMATİK ATAMA SİSTEMİ

Planlanan reform, bilirkişilik alanında temel ve alt uzmanlık unsurlarını güncelleyerek yeni nitelikler belirliyor. Ayrıca, bilirkişilerin mahkemeler tarafından merkezi bir sistem aracılığıyla online olarak atanması için otomatik tevzi sistemi devreye alınacak. Bu değişiklik, atama süreçlerinde şeffaflığı ve düzeni sağlamayı hedefliyor.

Yargı süreçlerinin hızlandırılması amacıyla bilirkişilerin rapor hazırlama süreleri de kısaltılacak. Sürelerini zamanında tamamlamayan, görevini kötüye kullanan ya da gerçeğe aykırı rapor sunan bilirkişilere yönelik daha caydırıcı yaptırımlar uygulanacak. Meslek kurallarına uymayan kişilerin bilirkişilik sertifikaları iptal edilecek.

SİSTEMDE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK?

Adalet Bakanlığı’nın bu girişimi, bilirkişilik sistemine etkinlik ve güvenilirlik kazandırmayı amaçlıyor. Performans değerlendirmeleriyle yetersiz olanların elenmesi, online atama sistemi ve rapor süre kısıtlamaları, yargı süreçlerindeki aksaklıkların önüne geçmeyi hedefliyor. Bakanlığın hazırladığı taslak, kısa bir süre içinde kamuoyuna duyurulacak.