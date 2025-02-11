Bim Hedef Fiyatı 844 TL: Al Tavsiyesi

HEDEF FİYAT VE TAVSİYE

Yapı Kredi Yatırım, BİM (BIMAS) için belirlediği hedef fiyatı 844,00 TL olarak koruyor ve tavsiyesini “al” olarak sürdürüyor. Raporda yer alan detaylar şu şekilde.

ŞİRKETİN FAALİYET ALANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

BİM, esas sözleşmesinde önemli güncellemeler yaptı. Yönetim kurulu, şirketin faaliyet alanlarına “nakliyecilik, ambalajlama, ithalat ve ihracat yapabilir” ifadesine ek olarak “üretim, işleme, paketleme, depolama” ibaresini ekledi. Ayrıca şirketin yeni faaliyet alanları arasında gıda ve perakende sektörünün yanı sıra ziraat, medikal, tıbbi cihazlar, sağlık ürünleri ve mobilya gibi alanlara giriş izni verildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ VE ÖDEME SİSTEMLERİ

Yapılan bu değişiklik ile şirketin faaliyetlerini elektrikli araç şarjı ve ödeme sistemleri alanında da genişletme imkanı doğdu. Sözleşme değişikliğinin ardından, SPK ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından ilk genel kurulda onaya sunulması planlanıyor.

GENEL DEĞERLENDİRME VE STRATEJİ

Özetle, bu değişikliklerle birlikte BİM’in üretim, işleme, mobilya, enerji ve dijital ödeme sistemleri gibi alanlarda faaliyetlerini genişletme stratejisini gözlemliyoruz. Şu aşamada bu gelişmeyi nötr bir şekilde değerlendiriyoruz. BİM için hedef fiyatımız 844 TL ve “AL” tavsiyemiz bulunuyor.