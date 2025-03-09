BİM’in Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Yeni Fırsatlar!

İNDİRİMLSİZ ALIŞVERİŞ OLMAZ

BİM marketler zinciri, haftanın belirli günlerinde sunduğu indirimli ürünler kataloğuyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. 11 Mart 2025 Salı ve 14 Mart 2025 Cuma günlerine özel hazırlanan aktüel indirim kataloğu, müşterilerin beğenisine sunuldu. Bu kataloğun içerisinde, Kablosuz Şarjlı Sprey Mop, Isıtıcı Çeşitleri ve daha birçok üründe cazip fırsatlar bulunuyor.

KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

BİM marketlerde yer alacak indirimli ürünler arasında, 11 Mart 2025 Salı günü şu ürünler yer alıyor:

– Dost Yarım Yağlı Yoğurt, 5 kg – 159,50 TL

– Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt, 1000 g – 99,50 TL

– Kerem Ballı Kaymak, 200 g – 62,50 TL

– Sek Yaban Mersinli Quark, 140 g – 27,50 TL

– İçim %18 Yağlı Krema, 200 ml – 32,50 TL

– Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir, 1000 g – 239 TL

– Dost Çikolatalı Pastörize Süt, 1 L – 39,50 TL

– Puding Danette İkilim, 4×70 g – 40 TL

– Kaanlar Tam Yağlı Olgun Kaşar Peyniri, 600 g – 179 TL

– Aknaz Lor Peyniri, 1000 g – 59,50 TL

– Güney Tereyağı, 1000 g – 319 TL

– Sek Labne, 3×180 g – 94,50 TL

– Kuşadası Yarım Yağlı Tulum Peyniri, 250 g – 79.50 TL

– Banvit Piliç Baget, 1000 g – 79.90 TL

14 Mart 2025 Cuma günü geçerli olan indirimli ürünler ise;

– Katlanabilir BN5 Pro E-Bike – 17.900 TL

– RKS 1-S Mini E-Bike – 9.990 TL

– Beyaz Cam Set Üstü Ocak – 2.890 TL

– Sürgülü Aspiratör – 1.350 TL

– Mutfak Tartısı – 249 TL

– Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge – 3.450 TL

– Kablosuz Şarjlı Sprey Mop – 1.950 TL

– Çelik Termos – 399 TL

– Nordica Tıraş Makinesi – 199 TL

– Nordica Tıraş Makinesi – 275 TL

– Kumtel Dikey Isıtıcı – 1.350 TL

– Çift Yönlü Isıtıcı – 799 TL

– Mini Quartz Isıtıcı – 299 TL

Tüketiciler, bu fırsatlarla alışverişlerini daha uygun fiyatlarla yapma imkanı bulacak.