Bina Girişi Çöktü, Vinç Kullanıldı

İstanbul Bahçelievler’de bir inşaatın temel kazısı sırasında yanındaki 5 katlı binanın girişinde çökme yaşandı. Bu olay nedeniyle apartman sakinlerinin binaya girişimleri zorlaştı.

VİNÇLE EVLERİNE GİRİŞ YAPTILAR

Yaşanan çökme sonrasında inşaatı üstlenen firma vinç çağırdı. Vinç yardımıyla, bina sakinlerinin evlerine girip çıkmaları bir süre sağlandı.

GEÇİCİ KÖPRÜ OLUŞTURULDU

Çalışanlar daha sonra demir ve tahtalardan geçici bir köprü yaptı. Temel çalışmalarının tamamlanmasının ardından bina girişinin yeniden inşa edileceği bildirildi.

BAŞKANIN ŞİKAYETİ

Bina sakini Mehmet Ali Bekşen, “Bitişiğimdeki inşaat alanı, bana bitişik olan arsayı sıfırdan otoparkın kurulumunu yaparak bize vermiş olduğu sıkıntı aleni olarak ortada. Belediyeye gidip bunun için müracaat ettiğimiz halde mevcut projenin düzeltilmeden fiili olarak inşaata başlanmıştı. Yapılan şikayet üzerine belediyenin bütün ekiplerinin burada gözlemledikleri halde benim binama girişim bile engellenmiş vaziyette” şeklinde konuştu.

KÖPRÜ İLE GİRİŞ YAPILIYOR

Bekşen, “Şu an bir köprü vaziyetinde yapılan bina girişim mevcut. Bu şekilde binaya girme imkanım var. Başka türlü binaya giriş mevzu kalkmıştır. Temel kazma mevzusunda toprak kaydı, kaymadan önce tedbiri alınabilirdi ama tedbir alınmadan bilinçli bir şekilde yapılmış oldu. Binaya vinçle insanların girip çıkmasını sağladılar. Şu anda da bitmiş olan bir köprü var” ifadelerini kullandı.